Continua il miracolo “Spagna”. L’FMI alza le stime di crescita

(Teleborsa) – L’economia spagnola dovrebbe crescere del 3,1% quest’anno, a un ritmo più robusto di quanto previsto in precedenza. E’ quanto stima il Fondo Monetario Internazionale che cita la forte crescita dei consumi, gli investimenti e le esportazioni che contribuiscono a mantenere solida la ripresa economica della Spagna.

Secondo l’ente guidato da Christine Lagarde, il Prodotto Interno Lordo del paese probabilmente supererà i livelli pre-crisi, nel secondo trimestre di quest’anno.

Ad aprile, l’FMI aveva stimato un’espansione dell’economia iberica del 2,6%, per l’anno in corso.

L’organismo di Washington ha invitato le autorità spagnole a sfruttare la robusta crescita economica per concentrarsi sull’abbattimento del debito pubblico, che resta elevato a circa il 100% del PIL. La Spagna deve anche affrontare tassi di disoccupazione che sono ancora tra i più alti in Europa, anche se molti posti di lavoro sono stati creati nel percorso di recupero dell’economia, ha detto il Fondo, che riconosce alle banche spagnole di aver compiuto “grandi passi” per il miglioramento della redditività e della solvibilità.