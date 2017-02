Conti a due velocità per Elica

(Teleborsa) – Nel corso del quarto trimestre 2016 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 118,3 milioni di euro, in aumento del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2015, crescendo più del mercato di riferimento. Lo annuncia la società in una nota che spiega come il risultato netto normalizzato sia stato negativo per 2,1 milioni di euro, rispetto ai 4,3 milioni di euro positivi realizzati nello stesso periodo del 2015. Il risultato netto è negativo per 6,9 milioni di euro rispetto ai 3,7 milioni di euro del quarto trimestre 2015.

Parlando dell’intero anno, i ricavi consolidati preconsuntivi dell’esercizio 2016 siano stati pari a 439,3 milioni di euro, in aumento del 4,2% e a cambi costanti del 4,4% rispetto all’esercizio 2015. Il Risultato Netto normalizzato è pari a 3,2 milioni di euro rispetto ai 9,4 milioni di Euro dell’esercizio precedente.

Il risultato netto dell’esercizio 2016, negativo per 3,4 milioni di euro rispetto ai 7,4 milioni di Euro dell’esercizio precedente, risente inoltre di oneri fiscali non ricorrenti relativi agli effetti delle verifiche fiscali realizzate nel 2014 (0,5 milioni di Euro).