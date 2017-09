Contatori Smart meter, per Peruzy (AU) banca dati SII ha “valore strategico”

(Teleborsa) – L’avvento dei contatori “smart meter” di seconda generazione e la gestione dei milioni di utenze operata dal Sistema Informativo Integrato (SII) garantiranno terzietà e trasparenza, maggiore efficienza per gli operatori e per i consumatori, unbundling più efficace per il contenimento di posizioni dominanti e conflitti di interesse. Il tutto senza mettere a rischio la tutela della privacy.

E’ quanto afferma Andrea Peruzy, Presidente e Ad di Acquirente Unico, la società pubblica che gestisce il Sistema Informativo Integrato, sottolineando “la terzietà del dato è un valore che dobbiamo proteggere dal rischio, anche solo teorico, di interessi di parte: del settore e non, nazionali e non”.

Il SSI è la banca dati contenente le posizioni di mercato e le misure di circa 60 milioni di utenze energetiche italiane. Sistema che sta cominciando a gestire l’imponente mole di dati provenienti dai contatori 2G, la cui installazione è partita nei mesi scorsi. L’unione tra la banca dati centrale del SII e gli oltre 7000 miliardi di letture annue disponibili a regime, costituirà uno strumento potentissimo per il mercato, per i consumatori, per la definizione di scelte di Policy e per l’enforcement delle stesse da parte dei decisori pubblici.

“Una banca dati come quella del SII – ha aggiunto Peruzy – ha un valore strategico per il Paese e in prospettiva potrà essere multiservizio: si sta già espandendo al gas e in futuro potrà farlo anche con l’idrico”.

Il SII costituisce la piattaforma che oggi permette lo scambio di dati e informazioni tra gli operatori (distributori, venditori, utenti del dispacciamento) del mercato dell’energia elettrica e del gas, interloquendo con oltre 1.200 imprese. Da quando il SII è operativo il processo di switching si è ridotto a 3 settimane (come previsto dalle direttive) a vantaggio della competizione nel settore retail. Con l’unione tra il SIl e il sistema di smart metering, il nostro Paese arriva prima di tutti gli altri stati europei, anticipando alcuni degli obiettivi del Clean Energy Package.