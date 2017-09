Consumi, buone prospettive per shopping invernale e natalizio

(Teleborsa) – Buone speranze per i consumi invernali e, soprattutto, per quelli legati alle festività natalizie. E’ questo il commento del Codacons dopo i dati Istat sulla fiducia dei consumatori aumentati in misura consistente.

“La consistente crescita dell’indice del clima di fiducia dei consumatori registrato dall’Istat a settembre è un segnale importante per l’andamento dell’economia italiana nei prossimi mesi – spiega il presidente Carlo Rienzi – Maggiore fiducia e ottimismo da parte delle famiglie si traduce infatti in una più alta propensione alla spesa nel breve periodo, un fattore cruciale ai fini della ripresa dei consumi”.

“Per tale motivo possiamo affermare che se la fiducia dei consumatori si manterrà a questi livelli, senza dubbio i consumi natalizi torneranno a salire, dopo anni di continua spending review da parte degli italiani”, ha concluso Rienzi.