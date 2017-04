Constancio: “Politica espansiva della BCE rimane appropriata”

(Teleborsa) – “L’economia dell’area dell’euro ha dimostrato una forte capacità di ripresa nel 2016. Una ripresa che era già in in corso e è ora acquistando slancio”. E’ quanto dichiarato dal vicepresidente della BCE, Vitor Constancio, durante la presentazione del Rapporto annuale dell’Eurotower che è stato fatto davanti al Parlamento Europeo. A questo stadio “una revisione della linea della BCE non è giustificata”. Peraltro “restiamo pronti a reagire ad eventuali choc negativi”, ha aggiunto Constancio.

Una posizione quella del numero due della BCE che ricalca quella di Mario Draghi che, più volte, ha assicurato che ancora non è giunto il momento per una stretta monetaria.

“Anche se le condizioni cicliche sono migliorate, abbiamo ancora bisogno di affrontare, senza indugio, l’eredità della crisi e rafforzare le basi strutturali della nostra Unione, ha spiegato Constancio