Consob, Vivendi ha controllo di fatto di TIM. La replica: “faremo ricorso”

(Teleborsa) – Tegola della Consob sui francesi di Vivendi La commissione di Vigilanza ha stabilito che i transalpini esercitano un “controllo di fatto” su TIM. Una ipotesi questa, sempre negata da Vivendi, che apre alla possibilità di esercizio del Golden Power da parte del governo italiano.

“La Consob ha concluso che la partecipazione di Vivendi in TIM debba essere qualificata come una partecipazione di controllo di fatto ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e dell’art. 93 del TUF”, spiega l’authority di controllo dei mercati in una nota.

TIM replica affermando che da un preliminare esame, si rileva che “il provvedimento di Consob si discosta in maniera rilevante dalla consolidata interpretazione in materia di controllo societario, cui TIM (e ragionevolmente il mercato intero) si è sempre costantemente e rigorosamente attenuta”. La società “porrà in essere le azioni legali a propria tutela nelle sedi competenti, sicura della correttezza dei propri comportamenti e della solidità delle proprie argomentazioni”.

Sul fronte Mediaset, il gruppo francese indicherà un “gestore” al quale conferire la quota eccedente il 9,9% (il 19,9% del Biscione) e l’Agcom “vigilerà sulla concreta attuazione dell’impegno a rimuovere la posizione vietata” entro il prossimo aprile, come ha reso noto ieri l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al termine del Consiglio.

L’authority ha pubblicato l’integrazione inviata da Vivendialla proposta già fatta dai francesi prima dell’estate per risolvere il “conflitto” tra la partecipazione in contemporanea in TIM e in Mediaset.