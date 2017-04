Confindustria ottimista sulla crescita della produzione

(Teleborsa) – Confindustria anticipa un recupero della produzione ad aprile. In base alle ultime stime del Centro Studi Confindustria, si dovrebbe rilevare un incremento mensile della produzione industriale dello 0,6% in aprile, contro il -0,3% stimato il mese precedente.

Sulla dinamica dell’attività incide negativamente il più basso contributo del settore energetico dovuto sia al venir meno della spinta alla produzione elettrica che era stata data dal minore apporto di fonte nucleare in Francia sia, in aprile, alla chiusura dell’impianto ENI in Val d’Agri.

Nel primo trimestre 2017 l’attività è diminuita dello 0,6% sul quarto 2016, quando si era avuta una crescita dell’1% sul precedente. La variazione congiunturale acquisita per il secondo trimestre 2017 è di +0,7%.

La produzione al netto del diverso numero di giornate lavorative è avanzata in aprile dell’1,7% rispetto ad aprile del 2016; in marzo si era avuto un incremento dell’1% sullo stesso mese dell’anno scorso.

Gli ordini in volume hanno registrato una crescita dello 0,6% (-2,3% su aprile 2016); il mese scorso erano aumentati dello 0,4% (+3,8% sui dodici mesi).

Gli indicatori ISTAT sulla fiducia nel manifatturiero, in graduale e significativo miglioramento da dicembre scorso – si sottolinea – sono coerenti con un andamento positivo dell’attività nei prossimi mesi. Inoltre, se il gap tra l’andamento di indicatori qualitativi e la dinamica dei dati effettivi si chiudesse a favore di questi ultimi, l’accelerazione dell’attività nell’economia italiana nel secondo trimestre di quest’anno si rivelerebbe più forte di quella attualmente prevista