Confindustria, assemblea al via con l’inno nazionale. Boccia torna sulla crescita

(Teleborsa) – Al via l’assemblea pubblica di Confindustria, nella cornice dell’auditorium Parco della Musica a Roma, davanti ad oltre 3 mmila imprenditori. Numerosissimi gli interventi in programma, fra cui è attesissimo quello del ministro dello Sviluppo Calenda e del Presidente dell’associazione imprenditoriale, Vincenzo Boccia.

L’assemblea pubblica, che segue quella di ieri in forma privata, è iniziata ascoltando l’inno nazionale. Poi Boccia ha preso subito la parola, tirando le somme del suo primo anno a capo dell’associazione di Viale dell’Astronomia e rilanciando sui temi della crescita e della disoccupazione, ma anche della centralità delle imprese quale strumento per rilanciare l’attività. Le banche sono importanti – ha detto – ma il focus deve essere posto sulle imprese.

Lo scorso anno il Presidente aveva rilanciato sul tema della crescita e vi ha fatto riferimento anche la vigilia durante l’assemblea privata. Il numero uno di Confindustria, in particolare, ha posto l’accento sulla crescita come strumento per combattere disuguaglianze e povertà. Ieri, Boccia ha richiamato anche il Piano Industria 4.0, definendolo “la prima importante risposta in termini di risultati ottenuti del dialogo con il Governo”.