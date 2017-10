Con SACE a Sicilsaldo contratto da 80 milioni di euro in Messico

(Teleborsa) – Con il supporto assicurativo-finanziario di SACE – che insieme a SIMEST costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione del Gruppo CDP – Sicilsaldo ha ottenuto un contratto del valore di 80 milioni di euro per la realizzazione di un metanodotto negli Stati messicani di Sonora e Chihuahua.

Sicilsaldo, azienda con sede a Gela (Caltanissetta), è specializzata in servizi di EPC (Engineering, Procurement, Construction) per progetti relativi al settore Oil & Gas ed elettrico, in particolare nella costruzione di impianti e reti di oleodotti e condotte multiutility.

SACE ha fornito all’azienda le garanzie necessarie richieste dal cliente messicano per la buona esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione del metanodotto per la tratta Salamayuca–Sasabe.

Il progetto del valore complessivo di circa 560 milioni di dollari, attraverserà gli stati di Chihuahua e Sonora, nella regione settentrionale del Paese e avrà una lunghezza complessiva di 650 chilometri, con capacità di 550 milioni di piedi cubici.

“Il supporto di SACE va al di là della pura assistenza assicurativo-finanziaria”, ha dichiarato Francesco Liardo, CFO di Sicilsaldo.”Gli stakeholder internazionali leggono sempre molto favorevolmente la presenza di partner di questo calibro nel sostegno alle imprese come primo indice di affidabilità della stesse. La crescita di volumi del gruppo all’estero ha trovato in SACE una leva importante sin dai primi anni di attività, consentendoci una più agevole penetrazione nei mercati internazionali”, ha concluso.