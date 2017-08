Commercio estero, Scalfarotto: “ottime notizie per export italiano”

(Teleborsa) – “Ci sono ottime notizie che emergono dai dati export dell’Italia”. E questo il commento del Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Ivan Scalfarotto che commenta il dato rivelato dall’Istat.

“È ormai dalla fine del 2016 che il nostro commercio estero cresce in modo continuo su base annua, con la sola eccezione di aprile scorso, mentre in Europa siamo ininterrottamente in attivo da un anno e mezzo” ha dichiarato Scalfarotto.

“Si tratta di una conferma: quanto ottenuto nel primo semestre ci rafforza – sia sul mercato europeo (dove cresciamo verso tutti i nostri principali partner commerciali) così come in quello nordamericano e in Estremo Oriente – e ribadisce ancora una volta la correttezza dei nostri progetti e della strategia complessiva a sostegno del nostro export seguita aumentando esponenzialmente le risorse promozionali a disposizione e concentrandole su mercati ad alto potenziale” ha continuato il Sottosegretario al MISE.

“Il Governo ha investito nel triennio grazie al Piano Straordinario oltre 170 milioni l’anno per promuovere il Made in Italy tramite progetti speciali d’attacco verso i partner più promettenti ed importanti (USA, Cina, Giappone, Canada). La Russia – dove già siamo tornati a crescere per la forza dei nostri prodotti e gli sforzi diplomatici del Governo- sarà il focus per quest’anno”, ha concluso Scalfarotto.