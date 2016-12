Commercio al dettaglio in ripresa in autunno

(Teleborsa) – Arrivano segnali di ripresa del commercio in Italia. A ottobre 2016 le vendite al dettaglio registrano un incremento dell’1,2% su mese, dopo il calo di settembre, con andamenti simili per i due principali settori: le vendite di beni alimentari aumentano dell’1,1% in valore e dell’1,2% in volume; quelle non alimentari crescono dell’1,3% in valore e dell’1,2% in volume.

Nonostante la forte crescita congiunturale registrata a ottobre, nella media del trimestre agosto-ottobre 2016 l’indice complessivo delle vendite al dettaglio diminuisce dello 0,2%, sia in valore sia in volume, rispetto al trimestre precedente.

Su anno le vendite diminuiscono complessivamente dello 0,2% sia in valore sia in volume. I prodotti alimentari calano dello 0,4% in valore e registrano una variazione nulla in volume. I prodotti non alimentari diminuiscono sia in valore ( 0,2%), sia in volume (-0,4%).

Tra i prodotti non alimentari, il maggiore incremento tendenziale riguarda il gruppo Mobili, articoli tessili, arredamento (+1,8%), mentre il calo più rilevante si registra per il gruppo Generi casalinghi, durevoli e non durevoli (-2,1%).

Rispetto a ottobre 2015 si osserva un aumento del valore delle vendite per la grande distribuzione (+0,8%) e una flessione per le imprese operanti su piccole superfici (-1,0%).