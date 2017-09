Collegamento bus diretto tra Messina e Aeroporto dello Stretto

(Teleborsa) – Dal 2 ottobre un autobus di Atam, la società di trasporti locali di Reggio Calabria, collegherà il Tito Minniti con Messina, consentendo ai passeggeri siciliani in partenza e in arrivo all’aeroporto dello Stretto di usufruire di un servizio pubblico diretto.

La prima corsa sarà effettuata dal territorio siciliano per consentire ai passeggeri di imbarcarsi sul primo volo del mattino, operato da Blu-express e diretto a Roma, che decolla da Reggio alle 7,30. Il bus attraverserà lo Stretto a bordo di uno dei traghetti della CaronteTourist e raggiungerà il Tito Minniti in tempo utile per espletare check-in e procedure di imbarco. Lo stesso bus effettuerà il percorso dall’aeroporto a Messina prelevando i passeggeri in arrivo con il volo Roma-Reggio che atterra alle 18,45.

Il servizio, reso possibile dall’accordo sottoscritto dalle municipalità di Reggio Calabria e Messina, sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa programmata per mercoledì 27 settembre.