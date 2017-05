Collaborazione Boeing-Darpa per nuovo Spaceplaine sperimentale

(Teleborsa) – Nuovo modo per lanciare nello spazio satelliti di piccole dimensioni con possibili ulteriori future applicazioni successive anche per trasporti cargo e passeggeri. Boeing e U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) stanno collaborando in un programma di ricerca per progettare, costruire e testare un veicolo Spaceplane sperimentale (XS-1), chiamato “Phantom Express”, che sia autonomo e riutilizzabile come gli oramai vecchi Shuttle e in grado di trasportare e “rilasciare” nello spazio piccoli satelliti (3.000 libbre / 1.361 kg) in orbite basse attorno alla Terra. Boeing e DARPA investiranno congiuntamente nello sviluppo.

Una volta che “Phantom Express” raggiungerà la quota massima prevista sgancerà il secondo stadio con a bordo il carico ritornando sulla Terra per atterrare su una comune pista aeroportuale e poi essere preparato per il suo prossimo volo. “Phantom Express è ideato per trasformare il processo di messa in orbita dei satelliti come lo conosciamo oggi, creando così una nuova capacità di lancio nello spazio su richiesta più conveniente e con meno rischi”, ha dichiarato Darryl Davis, President della Divisione Boeing Phantom Works. In seguito, lo Spaceplane potrebbe poi essere utilizzato, opportunamente adeguato e modificato, per altri tipi di trasporti e destinazioni.

Il motore Aerojet Rocketdyne AR-22, versione aggiornata del propulsore principale dello Space Shuttle che dovrebbe equipaggiare lo Spaceplane, funziona usando come propellente ossigeno e idrogeno liquidi. Phantom Express disporrà di un avanzato disegno della struttura e di una protezione termica di terza generazione in modo da creare un veicolo capace di volare ad altissima velocità durante il trasporto del carico della missione. Nella fase di prova del programma, Boeing e DARPA hanno in programma di effettuare una dimostrazione di 10 voli in 10 giorni.