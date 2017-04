Coldiretti “ponte” 1 maggio: 2,7 milioni di italiani al mare pronti per la “prova costume”

(Teleborsa) – Oltre due milioni e mezzo di italiani, per maggior precisione il 2,7, hanno scelto di trascorrere almeno un giorno di vacanza nel ponte del primo maggio in una località di mare, per molti la prima vera “prova costume” della stagione. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti per le prossime due giornate che in circa 7,2 milioni hanno deciso di trascorrere in un modo o nell’altro fuori casa. Destinazioni per oltre il 90% dei cittadini in ogni caso nella Penisola.

Una netta preferenza nella scelta è andata per le località nazionali sul mare, ma decisamente gettonate sono anche montagna, città d’arte e campagna. Una opzione, quest’ultima, scelta nel week end da quasi un milione di italiani e stranieri che – rileva Coldiretti – hanno deciso di sedersi a tavola in agriturismi per il contatto con la natura ma anche per la qualità e genuinità dell’offerta enogastronomica anche di “Campagna Amica”.

Proprio la maggiore attenzione alle scelte alimentari è al centro di una positiva inversione di tendenza che ha portato quest’anno ad un aumento degli italiani in buona forma fisica sulle spiagge. Un calo generalizzato di peso favorito da un significativo aumento dei consumi dei prodotti base della sana dieta mediterranea, a partire dall’aumento degli acquisti di frutta e verdura e pesce.

Pane, pasta, frutta, verdura, olio extravergine d’oliva, il tradizionale bicchiere di vino consumato a tavola in pasti regolari, ma anche pesce e carne nelle giuste quantità hanno permesso agli italiani di conquistare primati di longevità nell’Unione Europea con 80,3 anni per gli uomini e al terzo posto per le donne con 85,2. Ma anche di porsi al vertice del “Bloomberg Global Health Index” per la popolazione maggiormente in salute a livello mondiale tra ben 163 Paesi.

La situazione resta tuttavia difficile con ancora il 43,2% di uomini, donne e, ahimè pure bambini, che sono in sovrappeso o addirittura obesi, nonostante la corsa last minute a diete e all’attività fisica per tentar di recuperare in extremis la forma perduta.