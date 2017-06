Coldiretti: Estate con 7 milioni in agriturismo. Più stranieri che italiani

(Teleborsa) – In oltre 7 milioni pernotteranno in agriturismo nell’estate 2017 con un aumento stimato pari al 8 per cento rispetto allo scorso anno, con lo storico sorpasso degli ospiti stranieri rispetto a quelli italiani. E’ quanto emerge da una stima Coldiretti sulla base delle indicazioni di Campagna Amica, dalla quale si evidenzia che si tratta del risultato di un interesse crescente per la campagna e i suoi prodotti, ma anche dalla ricerca di tranquillità lontano dai luoghi affollati e per dimenticare le paure dopo i recenti episodi internazionali.

La maggiore concentrazione delle presenze negli oltre 22 mila agriturismi italiani è prevista in agosto, come del resto per le altre destinazioni turistiche. Mete più gettonate in agriturismo nell’estate 2017 sono le strutture vicine a mare. Seguono montagna o luoghi vicini a città d’arte, ma in ogni caso l’aumento dei flussi turistici interessa soprattutto quelle realtà che hanno saputo meglio diversificare e innovare l’offerta.

Per la scelta sempre determinante il “passa parola”, anche se è sempre sempre più frequente la scelta attraverso siti come http://www.campagnamica.it e la nuova App “Farmersforyou”, nuovo servizio Coldiretti che sullo smartphone o sul tablet permette di accedere a tutta la rete di Campagna Amica, il più grande circuito europeo di vendita diretta e ospitalità degli agricoltori.

La capacita di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche è nel tempo, come sottolinea Coldiretti – la qualità più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi italiani. Impianti che però hanno qualificato notevolmente la propria tradizionale offerta di alloggio e ristorazione con servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti, come l’equitazione, il tiro con l’arco, il trekking o attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi di cucina e wellness.

Molti agriturismi hanno ulteriormente diversificato l’offerta attrezzandosi con la possibilità di alloggio e di pasti completi, l’equivalente della tradizionale “pensione completa” di alberghi e pensioni, ma anche con la disponibilità di scegliere “colazioni al sacco” o con la semplice messa a disposizione spazi per picnic, tende, roulotte e camper per rispettare le esigenze di indipendenza.

La novità dell’estate 2017 in Italia secondo Coldiretti è il forte aumento dell’offerta del benessere a tavola per far fronte alle richieste di turisti italiani e stranieri che si spostano dal supermercato alle vacanze. Si va dall’incremento dell’11% della richiesta di cibi integrali a quello del 26% degli alimenti senza glutine, dal +20% del biologico al +7% delle bevande vegetali registrato da Nielsen nel 2017,

Non va dimenticato che l’Italia vanta l’indiscusso primato dell’agricoltura “più green” d’Europa, leader nel vecchio continente con quasi 60 mila aziende agricole biologiche e la scelta di vietare le coltivazioni Ogm e la carne agli ormoni a tutela della biodiversità e della sicurezza alimentare. E l’Italia può contare sull’offerta di ortofrutta da primato per quantità, qualità e varietà ma anche su un patrimonio di 4965 prodotti alimentari tradizionali censiti dalle regioni e 291 specialità Dop/Igp registrate a livello comunitario ai quali sono riconosciute straordinarietà proprietà salutistiche e nutrizionali.