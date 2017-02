Coldiretti: Comune di Roma sfratta anche agricoltori terremotati

(Teleborsa) – Sono stati sfrattati dal mercato anche gli agricoltori terremotati delle campagne laziali e bloccata la vendita delle “caciotte solidali” realizzata dal latte degli allevamenti sopravvissuti di Norcia, Leonessa e Amatrice. E’ l’allarme lanciato da Coldiretti che continua anche oggi domenica 12 febbraio a Roma il presidio di protesta al mercato dei contadini di Campagna Amica, al Circo Massimo, in via San Teodoro n.74, a Roma, dove è stata impedita la vendita su decisione del Comune di Roma.

Tra i tanti agricoltori a protestare al mercato – riporta Coldiretti – c’è Barbara Stocchi, allevatrice di Leonessa, con il magazzino di stagionatura dei formaggi inagibile e Rita Santi, di Accumuli, che ha visto letteralmente crollare il laboratorio di trasformazione e il forno in cui cuoceva le sue golosità il giorno stesso del sisma e pur di continuare a produrre i suoi biscotti si è messa con grande determinazione in cerca di un altro forno, trovandolo e riuscendo a far ripartire l’attività.

Lo storico mercato contadino del Circo Massimo – sottolinea Coldiretti – è diventato punto di riferimento per la spesa a chilometri zero dei cittadini romani e dei turisti italiani e stranieri, ma anche luogo di solidarietà, dove nei 5 mesi dalle prime scosse sono state vendute migliaia di caciotte della solidarietà ma anche ospitati centinaia di agricoltori terremotati delle diverse regioni che non riuscivano più a vendere i propri prodotti a causa delle spopolamento dei territori colpiti dal sisma.

Il mercato dei contadini di Campagna Amica è una vetrina del vero Made in Italy agroalimentare, ma anche un modello di commercio sostenibile in equilibrio tra produttori e consumatori per la valorizzazione del territorio.

Dopo essere stato salvato dal degrado e dall’abbandono in quasi un decennio di lavoro degli agricoltori, il mercato è diventato – spiega Coldiretti – un patrimonio storico e culturale unico, dove è possibile conoscere e apprezzare le autentiche tradizioni enogastronomiche locali direttamente da contadini, allevatori e pastori che le hanno conservate da generazioni nelle campagne di Roma, che è anche il comune agricolo più grande d’Italia.

Un luogo – continua Coldiretti – anche di formazione come fattoria didattica, con gli agrichef, i tutor dell’orto, le agritate con la visita di numerose di scolaresche. Un riconoscimento dimostrato nel primo giorno di chiusura dalle migliaia di firme di cittadini consumatori raccolte dalla mobilitazione degli agricoltori di Coldiretti che hanno deciso presidi e blitz non stop, ma anche un tweet storm #giulemanidelmercato e l’avvio di un “mail bombing per chiedere l’immediata riapertura del mercato) all’indirizzo del Sindaco Virginia Raggi e dell’Assemblea capitolina.

Per Coldiretti, la chiusura del mercato e la mancata concessione della proroga in attesa del bando annunciato è un vero e proprio schiaffo alla intera città e che interrompe brutalmente una esperienza di filiera corta a chilometri zero apprezzata dai cittadini romani e dai turisti di tutto il mondo. Un’esperienza di riferimento in Italia e nel mondo.