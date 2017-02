Coldiretti: +144% export birra in 10 anni, vola l’artigianale

(Teleborsa) – L’offerta di birra artigianale Made in Italy sta conquistando un numero crescente di consumatori in Italia e all’estero dove l’export di birra italiana è aumentato del 144% in 10 anni. E’ quanto afferma Coldiretti in occasione di Beer Attraction, le Olimpiadi della birra artigianale che si tengono alla Fiera di Rimini da sabato 18 a martedì 21 febbraio. La storia della birra artigianale tricolore “è uno dei più incredibili successi del settore agroalimentare italiano.

Il valore delle esportazioni è stimato attorno ai 180 milioni di euro nel 2016 con ottimi risultati nei paesi nordici, dalla Germania (+17%) all’Irlanda della Guinness (+8,1%) fino ai pub della Gran Bretagna (+2%). Un successo spinto anche dal boom dei microbirrifici che dieci anni fa erano poco più di una trentina e ora sono circa un migliaio per una produzione stimata in 45 milioni di litri.

Oltre a contribuire all’economia, la birra artigianale rappresenta anche una forte spinta all’occupazione soprattutto tra gli under 35 che sono i più attivi nel settore con profonde innovazioni che, come spiega Coldiretti, vanno dalla certificazione dell’origine a chilometri zero al legame diretto con le aziende agricole, ma anche verso la produzione di specialità altamente distintive o forme distributive innovative come i brewpub o i mercati degli agricoltori di Campagna Amica.