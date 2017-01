COIMA SGR sceglie le Librerie Feltrinelli

(Teleborsa) – COIMA SGR ha rilevato dal Gruppo Feltrinelli per conto del Fondo Core I, un prime high-street retail portfolio composto da 5 unità immobiliari localizzate nelle principali locations dello shopping delle città di Milano, Firenze, Roma, Pisa e Modena, per un valore complessivo di circa 50 milioni e una superficie di 6.000 mq.

In particolare, l’immobile di Milano è situato in Corso Buenos Aires, primaria mass retail destination della città, e l’immobile di Firenze è situato in Piazza della Repubblica, nel cuore del centro storico del capoluogo Toscano. Gli immobili sono locati alle Librerie Feltrinelli, con contratti di durata pluriennale.

Manfredi Catella, Fondatore e Amministratore Delegato di COIMA SGR ha commentato: “Siamo orgogliosi di questa operazione, che consolida il rapporto fiduciario con la famiglia Feltrinelli confermando un processo virtuoso di valorizzazione in collaborazione tra imprenditori ed investitori istituzionali italiani.”