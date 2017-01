Coima Res estende e rinnova il contratto con NH Hotels

(Teleborsa) – La società immobiliare Coima Res ha stipulato con NH Hotel Group un contratto di locazione per la porzione a uso hotel dell’immobile Gioiaotto a Milano, di proprietà del fondo MHREC, detenuto per l’86,7% da COIMA RES.

Il nuovo contratto di locazione ha una durata di 9 anni senza possibilità di recesso, più un’opzione di rinnovo per ulteriori 6 anni, ad un canone stabilizzato minimo di 1,5 milioni di euro all’anno.

Il contratto prevede un potenziale incremento del canone di locazione in base al fatturato annuo dell’hotel. Inoltre è stata prevista l’indicizzazione del canone al 100%.

Contestualmente NH Hotel Group si è impegnata ad investire, entro il 2018, in lavori di ammodernamento e riqualificazione dell’immobile locato per circa 4 milioni di euro, per i quali il Fondo contribuirà con 1,4 milioni di euro (la percentuale di COIMA RES è pari all’86,7%).

Il restante 50% dell’immobile è integralmente affittato a uso uffici – a locatari di rilievo come Roland Berger, Grant Thornton, QBE Insurance e altri – con un canone lordo stabilizzato di 380 euro/mq, ben al di sotto degli attuali livelli di mercato e perciò in grado di offrire prospettive per una crescita dei canoni nel corso del tempo.