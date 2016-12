Coima Res acquista il 36% di due immobili nell’area di Porta Nuova a Milano

(Teleborsa) – Coima Res ha acquistato una partecipazione pari al 36% in un complesso terziario in via Bonnet, nel cuore del quartiere Porta Nuova di Milano, che si è affermato in questi anni come nuovo CBD della città.

L’operazione di via Bonnet è off market e riguarda un complesso immobiliare situato tra le sedi di Unicredit e Microsoft, entrambi sviluppati e gestiti dal team di COIMA. La proprietà è adiacente a un importante polo del trasporto pubblico, con una stazione ferroviaria ad alta velocità e 3 linee metropolitane.

Il complesso di via Bonnet si compone di due edifici con una superficie commerciale di circa 19.600 metri quadri.

La durata del progetto di sviluppo è stimato in 36 mesi.

I dettagli complessivi dell’operazione: area commerciale di circa 19,600 metri quadrati, 16% tasso di occupazione iniziale,

investimento complessivo di 140 milioni di euro.

Considerando un rendimento target basato sull‘attuale livello di mercato degli affitti, non assumendo un aumento dei canoni, Coima Res si attende di raggiungere un TSR/Levered IRR di circa il 12% ed un rendimento lordo totale dei costi di circa il 6%.