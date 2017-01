Codacons: da arrivo moneta unica 14.183 euro in più a famiglia

(Teleborsa) – Dall’introduzione dell’euro ad oggi, i prezzi e le tariffe in Italia per beni e servizi di largo consumo sono aumentati mediamente del +59,1%. Lo afferma Codacons, che nel 2002 fu la prima Associazione consumatori a denunciare gli “aumenti selvaggi e le speculazioni da changeover”, come ricorda il Presidente Carlo Rienzi.

“All’epoca venimmo accusati di euroscetticismo e di terrorismo mediatico – dice Rienzi – mentre oggi tutti ci danno ragione, perché la prova di ciò che è successo è sotto gli occhi di chiunque, a partire dagli stessi commercianti, prime vittime della loro stessa politica suicida”.

Dal gennaio 2002 al gennaio 2017 i cittadini italiani “hanno subito rincari medi del +59,1% per una serie di beni e servizi di largo consumo, con punte del +207,7% per la penna a sfera, +198,7% per il tramezzino consumato al bar, +159,7% per un cono gelato – spiega il Codacons – e comprare un giornale costa il 94,8% in più. va meglio con l’espresso al bar (+34,3%), ma attenzione alla classica pizza margherita che costa il 103,9% in più”.

Gli aumenti di prezzi e tariffe degli ultimi 15 anni “hanno determinato una maggiore spesa a carico degli italiani complessivamente pari a 14.183 euro a famiglia, contribuendo alla perdita di potere d’acquisto e al generale impoverimento del ceto medio”, calcola Codacons.