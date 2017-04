CNH, ok dei soci al bilancio 2016. Marchionne: “Meglio di attese”

(Teleborsa) – Via libera dagli azionisti di CNH ai conti del 2016 e alla distribuzione di un dividendo di 0,11 euro ad azione. Ok dei soci anche al rinnovo dell’incarico a Sergio Marchionne, Presidente con deleghe esecutive.

I risultati di CNH “sono stati in linea o migliori rispetto agli obiettivi finanziari che avevamo annunciato all’inizio dell’anno”, ha commentato il top manager aprendo l’assemblea del gruppo. Marchionne ha spiegato come “le condizioni della domanda” per le macchine agricole siano state “sfidanti”, CNH “è stata in grado di affrontare i venti contrari con un aumento dei profitti nel segmento dei veicoli commerciali e powertrain”.

Impatto Brexit. Per il gruppo CNH, Marchionne stima che l’uscita della Gran Bretagna dall’UE (Brexit) avrà un “impatto molto limitato”. Nel Regno unito, “abbiamo un solo stabilimento fuori Londra che produce i trattori e una parte ingegneristica. Prevedo implicazioni molto limitate dalla Brexit. Il danno sarà contenuto”.