CNH, IVECO firma contratto fornitura con Jost Group per 500 camion a gas naturale

(Teleborsa) – IVECO, marchio di veicoli commerciali di CNH Industrial, ha stipulato il più grande accordo fino ad ora per dei veicoli Stralis NP.

Il contratto firmato con Jost Group, specialista paneuropeo per il trasporto e la logistica, prevede la consegna di una flotta di 500 camion Stralis NP alimentati a gas naturale liquefatto (LNG), largamente considerato come unica alternativa al diesel per il mercato di massa attualmente disponibile.

Lo Stralis NP (Natural Power) è stato progettato per essere il mezzo pesante destinato al trasporto su lunga distanza più sostenibile di sempre. Questi camion alimentati a LNG offriranno un eccellente rapporto peso/potenza, garantendo inoltre un’ottima densità di potenza e silenziosità. I primi 150 veicoli entreranno in funzione nel 2018, mentre la flotta completa sarà operativa entro il 2020.

Questa fornitura consentirà di sostituire alcuni veicoli diesel pre-Euro VI di età compresa tra i 4 e i 5 anni della flotta belga, composta da 1.400 camion e 3.000 rimorchi. Attualmente, Jost Group dispone già di 132 IVECO Stralis, due dei quali alimentati a gas naturale compresso (CNG).