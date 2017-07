CNH Industrial rivede al rialzo i target 2017

(Teleborsa) – Nel secondo trimestre 2017 ricavi di CNH Industrial sono in aumento del 3% a 6,9 miliardi di dollari, mentre l’utile netto adjusted pari a 266 milioni è in crescita del 23%, ovvero 0,19 dollari per azione.

L’utile operativo delle attività industriali sale del 6,2% a 481 milioni di dollari.

Il debito netto industriale a fine giugno è pari a 2,1 miliardi di dollari, in linea con fine marzo.

Ritoccati gli obiettivi dell’anno nella parte alta del range già indicato. “Durante il primo semestre del 2017, le condizioni di mercato nei nostri principali segmenti sono state migliori di quanto originariamente previsto, il gruppo porta quindi i target in termini di ricavi e di risultato per azione al limite superiore dei rispettivi intervalli: ricavi delle attività industriali attesi a 24 miliardi, risultato per azione adjusted a 41 cents. L’obiettivo sul debito resta stabile a 1,4-1,6 miliardi.