CNH Industrial, regolamento del prestito obbligazionario garantito

(Teleborsa) – CNH Industrial N.V. annuncia che ieri 12 settembre è avvenuto il regolamento dell’emissione obbligazionaria di ammontare nominale pari ad Euro 650.000.000 con cedola fissa del 1,750% e scadenza al 12 settembre 2025, con prezzo di emissione pari al 99,248% del valore nominale, il cui pricing è avvenuto il 31 agosto 2017.

I titoli sono stati emessi da CNH Industrial Finance Europe S.A., società interamente controllata da CNH Industrial N.V., nell’ambito del programma di Euro Medium Term Notes garantito da CNH Industrial N.V. CNH Industrial Finance Europe S.A. ha utilizzato i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per finanziare parzialmente il riacquisto per Euro 347.270.000 delle proprie obbligazioni Euro 1,2 miliardi 6,250 percento con scadenza al 2018 e per Euro 452.730.000 delle proprie obbligazioni Euro 1 miliardo 2,750 percento con scadenza al 2019, il cui regolamento si è concluso nella giornata del 12 settembre.

I titoli sono stati ammessi alla quotazione presso la Borsa irlandese (Irish Stock Exchange).