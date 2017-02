CNH Industrial, IVECO sigla accordo con Gruppo Lannutti

(Teleborsa) – IVECO, un brand di CNH Industrial ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Lannutti, operatore logistico integrato di livello europeo, per la fornitura di 610 Nuovi Stralis.

La fornitura consisterà di quattro diverse tipologie di veicoli commerciali pesanti per coprire le molteplici esigenze di trasporto dei numerosi settori in cui opera il Gruppo Lannutti. I modelli che saranno forniti appartengono alle gamme dello Stralis XP (il veicolo commerciale più efficiente per consumi disponibile sul mercato europeo) e dello Stralis NP (Natural Power, il primo veicolo a gas naturale adatto per le lunghe percorrenze).

I modelli di Nuovo Stralis XP forniti saranno tutti equipaggiati con i motori IVECO Cursor 11, ingegnerizzati da FPT Industrial, il brand per i motori e le trasmissioni di CNH Industrial, con potenza dai 460 ai 480 CV.

