CNH Industrial dà i risultati delle Notes senior scadenza 2017

(Teleborsa) – CNH Industrial annuncia i risultati finali dell’offerta di acquisto in denaro di obbligazioni senior con scadenza nel 2017, emesse dalla sua controllata Case New Holland Industrial. I titolo in questione sono denominati “$1,050,000,000 7 ?% Senior Notes due 2017” e sono garantiti da CNH Industrial e da alcune controllate dirette e indirette di CNH Industrial.

L’Offerta di Acquisto è terminata alle 23:59, ora di New York City, del 20 dicembre 2016. Come precedentemente annunciato da CNH Industrial in data 7 dicembre 2016, il valore nominale complessivo delle Note validamente offerte e non ritirate al Termine Anticipato

dell’Offerta, le 17:00, ora di New York City, del 6 dicembre 2016, ha raggiunto l’aumentato Valore Massimo dell’Offerta di circa 414 milioni di dollari e, in data 9 dicembre 2016, la Società ha acquistato Note per un pari valore nominale complessivo.

Di conseguenza, non verranno accettate per l’acquisto ulteriori Note.