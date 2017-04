CNH Industrial Capital, regolamento prestito obbligazionario da 500 milioni di dollari

(Teleborsa) – CNH Industrial ha annunciato che la sua controllata CNH Industrial Capital LLC ha completato l’offerta di un prestito obbligazionario da 500 milioni di dollari, con cedola al 4.375%, scadenza nel 2022 e prezzo di emissione alla pari.

I proventi netti dell’offerta sono stati pari a circa 496 milioni di dollari, al netto di commissioni e costi connessi all’offerta. CNH Industrial Capital LLC intende utilizzare i proventi netti dell’offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l’altro, l’acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività.

I proventi netti potrebbero inoltre essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento di CNH Industrial Capital LLC.