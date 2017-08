CNH chiude la seduta in profondo rosso

(Teleborsa) – Giornata difficile per CNH Industrial, in flessione dell’1,95% sui valori precedenti. Il titolo ha risentito oggi di un clima negativo, che certamente penalizza di più le società più legate al ciclo economico ed al commercio, ma anche dei risultati molto deludenti dell’americana Deere & Co..

Lo scenario tecnico del produttore di macchine movimento terra mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 9,38 Euro con area di resistenza individuata a quota 9,71. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 9,2.

