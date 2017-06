Clima, Trump annuncia l’addio all’accordo di Parigi

(Teleborsa) – Gli Stati Uniti d’America escono dall’accordo di Parigi sul clima.

Con Siria e Nicaragua ora sono tre i Paesi al mondo che non fanno parte della storica intesa raggiunta nel 2015 da 195 Nazioni.

Lo ha annunciato il Presidente USA, Donald Trump mantenendo la promessa fatta ai suoi elettori durante la campagna elettorale. “L’accordo negoziato da Obama impone target non realistici per gli Stati Uniti nella riduzione delle emissioni, lasciando invece a paesi quali la Cina un lasciapassare per anni”, spiega l’inquilino della Casa Bianca, subito attaccato dall’ex Presidente Barack Obama che ha affermato: “L’amministrazione Trump si sta unendo a una piccola manciata di nazioni che rifiutano il futuro”.

Coro di critiche anche da gran parte del mondo imprenditoriale.

“Gli Stati Uniti cominceranno a negoziare un nuovo accordo sul clima”, ha detto Trump. “Vogliamo un accordo che sia giusto. Se ci riusciremo benissimo, altrimenti pazienza. Gli USA non onoreranno più le parti non vincolanti dell’accordo di Parigi a partire da oggi”.

Dura la replica di Italia, Francia e Germania che attraverso una dichiarazione congiunta consegnano un messaggio chiaro senza usare mezzi termini: “L’accordo di Parigi rimane una pietra angolare della cooperazione tra i nostri paesi per affrontare efficacemente e tempestivamente i cambiamenti climatici e per attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda del 2030. Crediamo fermamente che l’accordo di Parigi non possa essere rinegoziato, in quanto strumento vitale per il nostro pianeta, le società e le economie. Siamo convinti che l’attuazione dell’accordo di Parigi offra grandi opportunità economiche per la prosperità e la crescita nei nostri paesi e su scala globale”. Così il cancelliere tedesco Angela Merkel, il premier italiano Paolo Gentiloni ed il presidente francese Emmanuel Macron che hanno “preso atto con rincrescimento della decisione degli Stati Uniti di ritirarsi dall’accordo sul clima”.