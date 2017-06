Clima, Juncker assicura: avanti tutta sull’accordo di Parigi

(Teleborsa) – Avanti tutta sull’accordo di Parigi sul clima, nonostante la delusione per la decisione degli Stati Uniti di non aderire all’intesa.

Lo ha assicurato il Presidente della Commissione UE, Jean-Claude Juncker, intervenendo davanti il Parlamento europeo a Strasburgo.

“Siamo delusi e in disaccordo con questa decisione. Ma l’abbandono dell’intesa di Parigi da parte dell’amministrazione statunitense non significa la fine dell’accordo. “Bruxelles non rinegozierà. Abbiamo passato vent’anni a trattare e ora è il momento dell’azione”

Juncker affonda sugli Stati Uniti dicendo che l’abbandono degli USA è un “evento triste” e lo bolla come”segno di abdicazione dall’azione comune nel trattare il destino del nostro pianeta”.