Clima attendista a Wall Street. Countdown per il Job Report

(Teleborsa) – Prosegue prudente la borsa di Wall Street, con gli investitori che prendono profitto, il giorno dopo che il Dow Jones ha superato la soglia dei 22.000 punti per la prima volta, grazie ai buoni risultati di Apple. Il sentiment degli addetti ai lavori è condizionato anche dall’attesa per i dati sull’occupazione mensile, che saranno diffusi domani, 4 agosto e letti in chiave Fed.

Sul fronte macro, le richieste settimanali di disoccupazione si sono attestate a 240 mila unità, leggermente inferiori alle 243 mila previste e alle 245 mila della scorsa settimana (riviste al rialzo da 244 mila). L’indice ISM non manifatturierio, è cresciuto a un passo più lento delle previsioni, mentre gli ordinativi alle fabbriche sono aumentati come previsto, in giugno.

Intanto la stagione delle trimestrali prosegue a pieno ritmo: attenzione in particolare a Tesla che nel premarket volava di oltre 6 punti percentuali dopo aver presentato ricavi più che raddoppiati.

Tra gli indici USA, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 22.018,1 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso lo S&P-500, che perde lo 0,24%, scambiando a 2.471,53 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,46%), come l’S&P 100 (-0,2%).

Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Energia (-1,03%), Materiali (-0,71%) e Information Technology (-0,46%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Pfizer (+1,80%), Travelers Company (+0,74%), Coca Cola (+0,58%) e Verizon Communication (+0,53%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Du Pont de Nemours, che ottiene -1,42%. Vendite su McDonald’s, che registra un ribasso dell’1,17%. Seduta negativa per Apple, che chiude gli scambi con una perdita dell’1,09%. Tentenna Chevron, con un modesto ribasso dello 0,68%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Tesla Motors (+6,60%), CA (+3,86%), Activision Blizzard (+3,22%) e Viacom (+2,43%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Hologic, che ottiene -8,11%.