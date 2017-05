Class Editori corre in Borsa. Conti in miglioramento nel trimestre

(Teleborsa) – Risultati in miglioramento per Class Editori, che reagisce con euforia alla trimestrale e segna in Borsa un rialzo del 7,5%.

La compagnia media ha annunciato i risultati del trimestre, che chiude con una perdita ridotta a -2,3 milioni di euro dai -3,73 milioni dell’anno prima.

I ricavi sono calati del 9,1% a 16,3 milioni di euro rispetto ai 17,93 milioni di euro del primo trimestre del 2016, mentre l’EBITDA riporta un miglioramento a -0,78 milioni di euro dai -0,96 milioni dell’anno prima.