Clabo spicca il volo in Borsa, ordini Cina raddoppiati in 3 mesi

(Teleborsa) – Clabo attraverso la controllata EasyBest ha avviato in Cina negli ultimi 3 mesi importanti accordi commerciali con le maggiori catene di vendita di gelati tra cui Popland, il principale operatore nel retail del “gelato” in Cina, Dairy Queen, catena americana di gelaterie, che ha recentemente avviato l’attività nel Paese del sol levante, e Promisor, operatore locale nella vendita di gelato attraverso propri punti vendita nell’area dello Shandong.

Solo le tre catene sopra citate gestiscono ad oggi in Cina oltre 2.500 punti vendita ed hanno commissionato a Qingdao Clabo Easy Best ordini complessivi per oltre 500 mila euro nei mesi da marzo a maggio.

“Abbiamo avviato la gestione di Easy Best a marzo e nei primi tre mesi abbiamo ottenuto un raddoppio degli ordinativi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno superando i 2 milioni di euro” dichiara il Presidente di Clabo Pierluigi Bocchini.

“Siamo oltre le nostre più ottimistiche previsioni di vendita, considerando che Easy Best lo scorso anno ha avuto ricavi sui 12 mesi pari a 5,5 milioni di Euro. Se continuasse questo trend potremmo aggiornare i nostri target relativamente al mercato asiatico”, ha aggiunto il numero uno.

Frattanto, Clabo spicca il volo in Borsa con un guadagno del 16%.