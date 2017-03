Clabo spicca il volo dopo l’acquisto della cinese Easy Best

(Teleborsa) – Clabo società quotata sul mercato AIM Italia e leader mondiale nel settore delle vetrine espositive, ha siglato il closing dell’acquisizione dell’azienda cinese Easy Best Refrigeration. La società che ha sede a Qingdao (Shandong – Cina) produce un’ampia gamma di vetrine refrigerate per l’esposizione del gelato e della pasticceria artigianali.

L’operazione ha un controvalore di 20 milioni di Remimbi (valuta cinese che equivale a circa 2,75 milioni di euro) e prevede il pagamento di 10 milioni di RMB (quasi 1,4 milioni di euro) alla firma dell’accordo, ulteriori 5 milioni (687 mila euro) al closing ed il saldo di ulteriori 5 milioni di RMB, oltre a 500 mila azioni Clabo, da consegnare al venditore entro il 2017 da reperire anche attraverso il piano di buy back.

L’acquisizione di Easy Best si inserisce nella strategia di Clabo di penetrazione del mercato asiatico attraverso la realizzazione di un polo produttivo e commerciale in Cina, dal quale servire tutto il Far East.

Sulla scia di questa acqisizione, Clabo si infiamma sul Listino di Milano, dove vanta un guadagno del 5,81%.