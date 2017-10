Citigroup, utili e fatturato oltre nel terzo trimestre

(Teleborsa) – Trimestrale oltre attese per Citigroup. La banca statunitense ha riportato nel terzo trimestre un utile in aumento dell’8% a 4,133 miliardi di dollari, pari a 1,42 dollari per azione, contro gli 1,24 dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Gli analisti attendevano un utile netto di 1,32 dollari per azione.

Ben anche il fatturato, salito del 2% a 18,1 miliardi di dollari, contro i 17,7 miliardi di un anno fa e meglio dei 17,9 miliardi previsti dagli esperti.