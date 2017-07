(Teleborsa) – Utili e ricavi oltre attese per Citigroup. La banca statunitense ha chiuso il secondo trimestre con un risultato netto pari a 3,87 miliardi in calo del 3,2%, a 1,28 dollari per azione, ma supera le aspettative del mercato che erano per un profitto di 1,21 dollari per azione. Sull’utile ha pesato il rallentamento delle attività di trading.



Oltre il consensus anche il fatturato salito del 2% a 17,9 miliardi di dollari, contro i 17,4 miliardi stimati dagli analisti.

Citigroup, cala l’utile trimestrale ma batte le aspettative redazioneteleborsaxml