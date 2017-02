Cinque nuovi Boeing 787-9 Dreamliner per Juneyao Airlines

(Teleborsa) – L’americana Boeing e la cinese Juneyao Airlines di hanno annunciato l’ordine per cinque 787-9 Dreamliner, del valore di circa 1,32 miliardi di dollari a prezzi di listino correnti. Questo nuovo contratto, che comprende anche opzioni per altri cinque 787-9, rappresenta la prima commessa a Boeing per aerei a fusoliera larga da parte della compagnia aerea con sede a Shanghai.

“La nostra visione strategica è quella di svilupparci come una compagnia aerea internazionale che fornisce un servizio di alta qualità con un network esteso, garantendo nel contempo redditività – ha detto Wang Junjin, Presidente di Juneyao Airlines – in quanto l’ordine di oggi è destinato a svolgere un ruolo chiave nel nostro business in crescita negli anni a venire e non vediamo l’ora di continuare il nostro rapporto con Boeing nel futuro”.

Juneyao Airlines, uno dei più grandi vettori privati ??della Cina, è stata fondata nel 2005 e ha iniziato a operare nel 2006. Essa opera attualmente rotte nazionali e voli internazionali a corto raggio verso paesi vicini come Giappone, Corea del Sud e Thailandia.

La compagnia prevede di aprire nuove rotte verso Nord America, Europa e Australia entro il 2020. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Juneyao Airlines come nuovo cliente Boeing – ha dichiarato Rick Anderson, vice Presidente of Sales for Northeast Asia di Boeing Commercial Airplanes – e quest’ordine è un riconoscimento della loro fiducia nel 787 Dreamliner, che rappresenta la prima scelta per molti single-aisle operatore (a corridoio singolo) quando decidono di iniziare operazioni con velivoli wide-body (a fusoliera larga)”.