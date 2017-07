Cina-Usa, prove di dialogo sul futuro del commercio mondiale

(Teleborsa)Riflettori puntati su Washington dove oggi riparte il Comprehensive Economic Dialogue tra Cina e Usa destinato a delineare e, possibilmente ridisegnare, i confini del del futuro del commercio internazionale.

La pace del barbecue– Ma facciamo un passo indietro. Manzo americano da una parte e pollo cinese dall’altra. Erano stati in tanti a definire la “pace del barbecue”, l’accordo commerciale tra le due più grandi potenze economiche del mondo. Ad accendere la fiamma? Il caloroso abbraccio tra Xi Jinping e Donald Trump in quel di Mar-a-Lago, in Florida, lo scorso aprile.

La Cina, dunque, aprirà le sue porte al manzo americano e consentirà alle aziende Usa di portare nel Paese gas naturale mentre carni di pollo -soltanto cotte- dalla Cina potranno arrivare sul mercato americano. Il segretario al commercio Usa,Wilbur Ross non aveva esitato a definirlo un “risultato enorme” raggiunto anche in tempi record.

L’accordo annunciato, ovviamente, è stato solo il primo passo in quel “programma dei 100 giorni” che Washington e Pechino hanno approntato durante il summit in Florida per appianare le divergenze commerciali. Scongiurato, dunque, il rischio di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.

Ma le cose, ancora non vanno. All’ordine del giorno, tuttavia restano gli squilibri commerciali che penalizzano fortemente gli Usa con l’ago della bilancia che continua a premiare la Cina che ha registrato una forbice di 25,4 milioni di dollari a giugno rispetto ai 22 di maggio, quindi in crescita e soprattutto, si tratta del disavanzo più ampio registrato dal mese di ottobre del 2015.

Come riporta il Sole24Ore, “sul tavolo anche la questione del trattato bilaterale sugli investimenti (BIT) iniziati nel lontano 2008 per poi perdersi nelle secche del ventilato protezionismo dell’amministrazione Trump. Con l’arrivo al potere del nuovo presidente, e con le sue conclamate velleità di riportare a casa i lavori persi a causa della crescita cinese, gli Usa hanno bloccato ogni negoziato bilaterale per facilitare i reciproci investimenti. Si vedrà, in queste ore, quanto è grave la situazione e quanto invece sarà possibile tornare a ragionare intorno a un tavolo, partendo da singoli problemi che stanno a cuore a entrambi i Paesi”.