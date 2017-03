Cina, Leonardo e Shanghai Senisun rafforzano collaborazione sul mercato elicotteristico civile

(Teleborsa) – Leonardo e Shanghai Zenisun Investment Co., hanno intenzione di rafforzare ulteriormente la collaborazione strategica nel mercato elicotteristico civile in Cina.

Il preesistente accordo di distribuzione viene ora rinnovato ed esteso considerando Shanghai Zenisun distributore unico per gli elicotteri civili di Leonardo e attribuendogli anche responsabilità sui territori di Hong Kong e Macao. I modelli di elicottero previsti dall’accordo sono gli AgustaWestland AW119, AW169, AW139 e AW189.

Inoltre le parti prevedono la fornitura di servizi di addestramento e l’apertura di un centro di personalizzazione del prodotto nel Paese. Attraverso queste iniziative Shanghai Zenisun diviene partner strategico di riferimento per Leonardo per le vendite di elicotteri civili in Cina.

Gli operatori cinesi potranno presto beneficiare dei servizi di addestramento e di questa forma di collaborazione industriale tra Leonardo e Shanghai Zenisun, relativa alla personalizzazione dei propri elicotteri, grazie anche ai già estesi servizi di vendita e supporto. Sono oltre 80 gli elicotteri già ordinati fino ad oggi da Sino-US Intercontinental, comprendenti i modelli AW119Kx, GrandNew, AW169, AW139 e AW189. Di questi, 55 elicotteri dei modelli AW119Kx, AW169 e AW139 sono stati acquistati nel 2016 e destinati a costituire il maggior servizio di elisoccorso nazionale in Cina.