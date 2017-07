Cina, indice PMI manifatturiero in timida ripresa

(Teleborsa) – L’attività delle fabbriche cinesi ritorna a crescere nel mese di giugno, salendo sopra la soglia dei 50 punti che fa da spartiacque tra contrazione e espansione, ma meno di quanto previsto dalle stime ufficiali.

Secondo quanto rilevato dall’istituto Caixin l’indice PMI, che misura l’attività manifatturiera, è salito a 50,4 punti, dopo essere scivolato a maggio in zona contrazione (49,6 punti) per la prima volta da un anno. Per il gruppo cinese il dato, pur confermando la lettura positiva del Governo, rimane comunque debole e a rischio peggioramento.

Il PMI (Purchasing Managers Index) è un indice che nasce da un’indagine condotta sui direttori d’acquisto delle principali aziende per testare le opinioni sull’andamento del comparto.