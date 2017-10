Cina, in forte recupero la produzione a settembre

(Teleborsa) – In forte recupero la produzione della Cina che segna un incremento del 6,9%, nel mese di settembre, superando anche le aspettative degli analisti (+6,3%).

Per l’economia del Dragone si tratta del ritmo di crescita più veloce rispetto al +6,3% registrato in agosto. A far aumentare i prezzi di fabbrica hanno contribuito le quotazioni dell’acciaio e di altri metalli.

Nel frattempo, l’indice dei prezzi al consumo è salito dell’1,6% in linea con le stime di consensus, ma resta ben al di sotto del target del 3% fissato da Pechino.