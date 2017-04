Cina, a marzo l’inflazione recupera terreno

(Teleborsa) – L’inflazione in Cina mostra segnali di recupero a marzo, dopo che aveva segnato runa battuta d’arresto a febbraio.

Nel periodo preso in considerazione, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento tendenziale dello 0,9% rispetto al +0,8% precedente. Lo rivela l’Ufficio Nazionale di Statistica che spiega come l’aumento dei prezzi non alimentari è stato compensato dal calo annuo dei prezz alimentari.

Decelerano, invece, i prezzi alla produzione, che evidenziano una crescita tendenziale del 7,6% dopo la salita del 7,8% di febbraio. Il dato è comunque migliore del 7,5% atteso dagli analisti.

Su base mensile, i prezzi alla produzione aumentano dello 0,3% dopo il 0,6% del mese precedente.