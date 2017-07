CHL non rimborserà quarta rata bond 2014-2018, titolo riammesso in Borsa

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie e le obbligazioni convertibili di CHL sono state riammesse alle negoziazioni questa mattina, 3 Luglio 2017, dopo essere state sospese nella seduta di venerdì 30 Giugno in attesa di nota.

Lo rende noto Borsa Italiana nella sezione del sito dedicata alle “comunicazioni urgenti” dopo che la stessa CHL ha fatto sapere che non rimborserà la quarta rata, in scadenza al 30 giugno 2017, del prestito obbligazionario per un importo massimo di 1.551.801,30 euro, oltre alla cedola degli interessi per un importo pari 186.216 euro a causa del “mancato adempimento degli impegni incondizionati ed irrevocabili assunti dagli azionisti Franchi Fernando e Franchi Federigo a dotare la società delle risorse finanziarie necessarie per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte da CHL”.