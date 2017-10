(Teleborsa) – Il Consiglio di amministrazione di CHL ha nominato Francesca Ritrovato membro effettivo indipendente del Consiglio e del Comitato per il controllo sulla gestione.

La nomina è stata effettuata in sostituzione di un consigliere dimissionario e che Francesca Ritrovato non detiene partecipazioni azionarie in CHL.