Cerved sigla accordo con Barclays per gestione portafoglio mutui

(Teleborsa) – Cerved Credit Management Group, controllata del gruppo Cerved, ha siglato un accordo con Barclays per affidare, in esclusiva al Gruppo il coordinamento dei servizi di gestione del portafoglio di mutui per un valore di circa 11,4 miliardi di euro, a partire da giugno 2017. Questo accordo segue la firma della lettera di intenti avvenuta in data 7 febbraio 2017.

“Siamo onorati che Barclays abbia scelto il Gruppo Cerved per condurre un’operazione di tale rilevanza strategica. La gestione dei crediti in bonis per grandi operatori finanziari sta diventando un’importante linea di business per Cerved”. E’ stato questo il commento di Marco Nespolo, Amministratore Delegato del Gruppo.

A Piazza Affari, Cerved sale dello 0,16%.