Certificazione South Africa’s Civil Aviation Authority per Embraer 190

(Teleborsa) – Ricevuta da Embraer E190 ha la Type Certification dalla South Africa’s Civil Aviation Authority. Airlink, la più grande compagnia aerea regionale privata dell’Africa meridionale costituita nel 1978, ha recentemente preso in consegna dal costruttore brasiliano il suo primo E190, che presto entrerà in servizio. E190 di Airlink ha fatto il suo debutto pubblico in Sudafrica all’Adrenaline Air Show, Wonderboom National Airport, Pretoria, in programma il 10 e l’11 giugno.

La certificazione apre nuove opportunità in Sudafrica per questi aeromobili. Embraer vede un mercato di circa 50 suoi aerei per il prossimo decennio. Già importante cliente Embraer, Airlink ha recentemente deciso di aggiungere altri 11 ERJ 140 alla propria flotta e presto opererà 30 Embraer Regional Jets di tutti e tre i tipi, ERJ 135, ERJ 140 e ERJ 145, la cui consegna sarà completata entro la metà del 2018.

“La nostra partnership con Airlink prosegue con forza – ha dichiarato Reinaldo Krugner, Vice President per Africa, America latina e Portogallo di Embraer Commercial Aviation – ed è bello vedere questa eccellente compagnia aerea che modernizza la propria flotta. Siamo soddisfatti di far parte della loro storia di crescita. Questa certificazione apre nuove opportunità per il velivolo, che ha già ottenuto un notevole successo in altre regioni del mondo. Sono fiducioso che molto presto vedremo ancora più E-Jets volare attraverso i pittoreschi cieli del Sud Africa”.

Per Rodger Foster, CEO di Airlink, “l’esperienza Embraer continua ad essere un grande valore per la compagnia e i nostri clienti. E’ emozionante vedere questo jet diventare parte importante della nostra flotta che cresce. Non vediamo l’ora di vedere la reazione dei passeggeri al nostro nuovo velivolo”.

Airlink, con sede a Johannesburg, ha collegamenti in Sud Africa, Botswana, Lesoto, Madagascar, Mozambico, Naimibia, Swaziland, Zambia, Zimbawe, dove la destinazione cascate Victoria (Victoria Falls Airport) verrà inaugurata il prossimo 2 luglio 2017.