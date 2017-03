Cementir viaggia sugli scudi a Piazza Affari

(Teleborsa) – Cementir si mostra in buon rialzo a Piazza Affari. Il titolo della multinazionale italiana che fa parte del gruppo Caltagirone avanza dell’1,38%.

A dare una spinta alle azioni i conti annunciati venerdì 3 marzo e la raccomandazione a “buy” di Kepler Cheuvreux.

Lo status tecnico di Cementir è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 5,517 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 5,452. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 5,582.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)