Cementir, margine operativo e ricavi in crescita nel 2016

(Teleborsa) – Fatturato in lieve salita per Cementir che ha approvato i risultati del 2016. Il gruppo ha riportato ricavi per 1,027 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto ai 969 milioni del 2015.

Il Margine operativo lordo sale a 197,8 milioni, rispetto ai 194 milioni dello scorso esercizio.

Il risultato operativo scende a 94,7 milioni di euro (97,6 milioni di Euro nel 2015). Il Risultato ante imposte è pari a 118,6 milioni di Euro (101,6 milioni di Euro nel 2015). L’utile netto di Gruppo e pressoché invariato a 67,3 milioni dai 67,5 milioni del 2015.

Il Board ha anche approvato il Piano Industriale 2017-2019 che vede ricavi pari a circa 1,4 miliardi di Euro nel 2019. Nello stesso periodo, il Margine operativo lordo è previsto a circa 260 milioni di euro e l’indebitamento finanziario netto a circa 360 milioni di euro.

A Piazza Affari, Cementir scivola dello 0,55%.