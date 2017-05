(Teleborsa) – A seguito dell’efficacia della fusione per incorporazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti nella società controllata CDP GAS, la Consob comunica che dal 1 maggio 2017, CDP è titolare di una partecipazione del 26,045% in Italgas e del 30,1% in Snam.

CDP ufficializza le quote in Snam e Italgas redazioneteleborsaxml